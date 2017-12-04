Минулої доби на Рівненщині сталося шість ДТП, у яких постраждали 11 осіб

На автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» поблизу Сарн близько сьомої ранку третього грудня 46-річний місцевий житель, водій автомобіля «ВАЗ», допустив наїзд на 19-річного пішохода, який йшов проїзною частиною.

Унаслідок ДТП мешканця села Кам’яне-Случанське госпіталізували з травмою голови та численними ранами у травматологічне відділення.

У Дубно на вулиці Львівська близько 16 години 56-річний місцевий житель, водій автомобіля «ВАЗ-21063», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого стався занос автомобіля із подальшим зіткненням з автомобілем «ВАЗ-21099» під керуванням мешканця села Мильча, який рухався в зустрічному напрямку,. Тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та саден обличчя отримала чотирирічна пасажирка «ВАЗ-21063», після надання медичної допомоги її відпустили з лікарні.

Близько 16 години на автодорозі "Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче" поблизу села Ужинець Млинівського району 38-річний водій «Renault Master» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та погодних умов, не впорався із керуванням та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Getta» під керуванням 27-річного киянина. У результаті ДТП пасажири «Renault Master»: 38-ми та 71-річні жінки госпіталізовані до лікарні з численними травмами.

У селі Брищі Млинівського району близько 16 години 55-річний житель села Плоска Дубенського району, водій «Fiat Doblo», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та погодних умов, не впорався із керуванням та перекинувся у кювет. У результаті ДТП дві 52-річні пасажирки та 58-річний пасажир з численними травмами госпіталізовані у Дубенську центральну районну лікарню.

У Рівному на вулиці Грушевського близько 19 години 26-річна рівнянка, керуючи автомобілем «BMW», не врахувала дорожню обстановку та погодні умови, не вибрала безпечну швидкість руху та допустила занос транспортного засобу з подальшим виїздом на смугу зустрічного руху, де зіткнулася із маршрутним автобусом "БАЗ А07903" під керуванням 46-річного жителя обласного центру. Внаслідок зіткнення травми отримали водійка «BMW» та двоє пасажирів маршрутки: 33-річна рівнянка та 31-річний мешканець обласного центру.

Крім того, близько 19.20 до медичного закладу звернулися 37-річна жителька Сарненського району, яка отримала травми у дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок наїзду на неї невстановленого автомобіля у селі Пугач Сарненського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За усіма фактами порушення правил безпеки дорожнього руху відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, працівники поліції звертаються до водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість, користуйтеся ременями безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не залишайте в таких випадках авто на узбіччі. З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Не нехтуйте власною безпекою, безпекою пасажирів і пішоходів. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, терміново викличте на допомогу правоохоронців або рятувальну службу.