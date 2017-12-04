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На Рівненщині лютує грип
12:25 04.12.2017

На Рівненщині лютує грип

Грип на Рівненщині: епідемія у двох районах, на межі – ще один

За минулий тиждень в Рівненській області занедужали 7 тисяч 374 людини, що на 5,6% більше, ніж за попередній тиждень

Більшість захворілих – це діти до 18 років. За тиждень було госпіталізовано майже дві сотні людей.

Про це повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.

У двох районах Рівненщини медики зафіксували перевищення епідемпорогу захворюваності – у Радивилівському (на 20%) і Дубровицькому (на 6,5 %).

За піввідсотка до епідемії – Березнівщина.

Найменше звернень до лікарів у зв’язку із грипом та ГРЗ зафіксовано у Демидівському, Дубенському та Корецькому районах.

Нагадаємо, при перших ознаках гострої респіраторної інфекції потрібно залишатися вдома, аби не провокувати погіршення стану хворого та не наражати на небезпеку оточуючих. Також необхідно звернутися до лікаря.

За словами медиків, вберегти себе від важких наслідків грипу можна лише за допомогою вакцинації. Щеплення можна робити протягом всього епідемічного сезону.

За повідомленням прес-служби

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