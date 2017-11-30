Поліцейські на Рівненщині затримали сутенера

У результаті проведених розшукових заходів працівники відділу злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області викрили 60-річного зловмисника та задокументували факт втягнення ним 26-річної жительки Сарн до заняття проституцією.

«Бізнес» на молодих дівчатах налагодив 60-річний житель Сарн іще з початку року. Чоловік неофіційно надавав послуги таксі. Час від часу його клієнтами ставали молоді дівчата, яким він пропонував заробіток. На цьому збагачувався і сам. Маючи до того ж власну баню, привозив туди відвідувачам дівчат для занять проституцією. За свої «посередницькі» послуги брав 200-300 гривень.

Сарненчанина, раніше судимого за звідництво, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі Сарненського відділу поліції проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, у ході якого встановлюватимуть осіб, потерпілих від протиправних дій 60-річного чоловіка. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.