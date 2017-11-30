Міський голова Рівного прийняв участь у Міжнародній науково – практичній конференції

Поліцейські на Рівненщині затримали сутенера

У результаті проведених розшукових заходів працівники відділу злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області викрили 60-річного зловмисника та задокументували факт втягнення ним 2... Гощанські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав магазин

Повідомлення про крадіжку з магазину у селі Курозвани Гощанського району до поліції надійшло зранку 27 листопада. Впродовж доби оперативники вийшли на слід зловмисника та вилучили у нього викрадене....