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12:25 30.11.2017
Міський голова Рівного прийняв участь у Міжнародній науково – практичній конференції
30 листопада міський голова Володимир Хомко прийняв участь у Міжнародній науково – практичній конференції, яка проходить у місті Рівне в готелі «Мир». Організаторами заходу виступили РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», асоціація «Укрводоканалекологія» та Національний університет водного господарства та природокористування.
Тема конференції «Моніторинг втрат та витрат питної води у водопровідних системах, досвід боротьби з втратами».
Одним із цікавих моментів заходу стала презентаційна інформаційна технологія комунальників із Республіки Білорусії. Крім того, своїм передовим досвідом ділилися і представники підприємств, організацій та компаній з майже усіх регіонів України.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
виконавчого комітету Рівненської міської ради
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