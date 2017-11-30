Рівненські поліцейські розшукують чоловіка за подвійне ДТП

Учора, 29 листопада, близько шостої вечора невідомий у Рівному скоїв наїзд на пішохода, а потім у Рівненському районі протаранив два транспортні засоби. Зловмисника розшукують правоохоронці.

До поліції повідомили медики швидкої медичної допомоги, що на перехресті вулиць Київська та Академіка Грушевського обласного центру водій автомобіля «Daewoo Lanos» скоїв наїзд на пішохода та з місця пригоди втік. 39-річний мешканець Рівного перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на дозволений сигнал світлофора. Рівнянина із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, забої та розсічення голови госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.

Слідчим Рівненського відділу поліції відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Вже через півтори години до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Бармаки сталася ДТП. Правоохоронці на місці події з’ясували, що 34-річний житель села Котів Рівненського району, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Seat Toledo» під керуванням 28-річного жителя села Нова Українка. Останнє авто за інерцією зіткнулося із «Mercedes-Benz ML 350», яким керував 55-річний житель села Волошки. Ніхто у результаті зіткнення не постраждав, тож водіям вдалося затримати винуватця. Утім, той зіславшись на природні потреби, пішов у кущі, звідки втік у поле. За словами водіїв, винуватець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські, оглянувши автомобіль, встановили, що саме цей водій скоїв наїзд на пішохода у Рівному. З’ясувалося, що транспортний засіб «Daewoo» належить 37-річній жительці села Великий Олексин, який вона збиралася продати. Отримавши від 34-річного жителя села Котів завдаток, дозволила йому протестувати автомобіль.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, жителя села Котів поліцейські притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі поліцейські розшукують чоловіка, який спричинив подвійне ДТП та втік з обох місць пригоди.