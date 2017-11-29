Гощанські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав магазин

Повідомлення про крадіжку з магазину у селі Курозвани Гощанського району до поліції надійшло зранку 27 листопада. Впродовж доби оперативники вийшли на слід зловмисника та вилучили у нього викрадене.

Поліцейські встановили, що 16-річний місцевий житель проник до магазину вночі, пошкодивши покрівлю. Хлопець викрав із торгівельного закладу 700 гривень і вироби з медичного сплаву: ланцюжки, сережки та іконки. Підліток, яки виховується у благополучній сім’ї, свій вчинок чітко пояснити не може, вину визнає та обіцяє більше не ставати на злочинний шлях.

Досудове розслідування за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення триває. Санкція частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі не строк від трьох до шести років.