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Гощанські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав магазин
Повідомлення про крадіжку з магазину у селі Курозвани Гощанського району до поліції надійшло зранку 27 листопада. Впродовж доби оперативники вийшли на слід зловмисника та вилучили у нього викрадене.
Поліцейські встановили, що 16-річний місцевий житель проник до магазину вночі, пошкодивши покрівлю. Хлопець викрав із торгівельного закладу 700 гривень і вироби з медичного сплаву: ланцюжки, сережки та іконки. Підліток, яки виховується у благополучній сім’ї, свій вчинок чітко пояснити не може, вину визнає та обіцяє більше не ставати на злочинний шлях.
Досудове розслідування за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення триває. Санкція частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі не строк від трьох до шести років.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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