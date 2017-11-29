Завтра в Рівному можна буде побачити книги вишиті бісером

В м.Рівному живе унікальна жінка, яка крім того, що пише книги для дітей, видала «Рівненський буквар», є автором 22-ох креативних книг (вишиті бісером, в’язані, різьблені по дереву, із соломи, шкіряні, бурштинові тощо), вишиває унікальні книги. Ними захоплюються видатні люди України.

Олена Медведєва вишила «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 року видання, поезії Івана Франка «Народна пісня».

Особливе благословення пані Олена отримала від Ліни Василівни Костенко на вишивку збірки «Я поцілую мальву у щоку». Унікальністю цієї роботи є ще те, що до вишивання творів долучилися відомі жінки нашого міста.

Хто вони, і чи справляться вони із таким завданням можна буде дізнатися у четвер, 30 листопада 2017 року о 12.00 год. у виставковій залі Міського будинку культури (парк ім.Т.Г.Шевченка).