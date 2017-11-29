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11:17 29.11.2017
Поблизу Рівного під колесами вантажівки загинула жінка
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 28 листопада, близько 17 години на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Колоденка Рівненського району.
Слідчі на місці події встановили, що 50-річний водій автомобіля «Tata», житель Львівської області, скоїв наїзд на 66-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.
Відділ комунікації
поліції Рівненської області
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