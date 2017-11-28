Кілограм макової соломки, метамфетамін і канабіс вилучили поліцейські на Рівненщині

Наркотичні речовини різної ваги та виду вилучили правоохоронці у ході санкціонованого обшуку в Рівному, а також під час відпрацювання Костопільського та Гощанського району.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Рівненській області 27 листопада із ухвалою суду навідалися до помешкання 35-річного жителя обласного центру. Під час обшуку поліцейські виявили скляну трубку із нашаруванням речовини темного кольору, два пакетики із метамфетаміном і один із його залишками.

Близько четвертої години ранку цього ж дня працівники сектору реагування патрульної поліції Гощанського відділення поліції на вулиці села Бугрин зупинили автомобіль «Chrysler» під керуванням 34-річного жителя села Олександрія Рівненського району. Під час перевірки документів посвідчення водія у нього не виявилося. На чоловіка склали постанову за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, під час поверхневого огляду у чохлі від мобільного телефону поліцейські виявили п’ять пакетиків із метамфетаміном, загальною вагою 5 грамів. За результатами медичного освідування чоловік перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння, за що на нього склали постанову за статтею 130 КУпАП.

Також під час відпрацювання Костополя працівники карного розшуку на вулиці райцентру зупинили 35-річного місцевого жителя, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та зберігання наркотиків, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі. Під час спілкування з поліцейськими костопільчанин почав помітно нервувати. Чоловіка запросили до відділу поліції, де він надав для перевірки свої речі. Під час огляду сумки правоохоронці виявили п’ять поліетиленових пакетиків з наркотичними речовинами: два із «канабісом» загальною вагою 59 грамів, ще в одному пакеті знаходилося 12 таблеток «Subutex», два поліетиленових пакети із подрібненими головками маку вагою один кілограм 90 грамів.

За всіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів). Усі наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.