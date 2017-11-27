На Рівненщині зростає кількість хворих на грип

Порівняно з попереднім тижнем кількість звернень до медиків у зв’язку із гострими респіраторними інфекціями зросла на 10%.

За минулий тиждень захворіло 6955 жителів Рівненщини, з них 75,6% - це діти до 18 років. Госпіталізовано 249 осіб, з них 193 дитини. Про це повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.

Наразі перевищення епідемпорогу не зареєстровано у жодному районі області. А загальний показник до порогового рівня становить 70,5 відсотків.

У Березнівському, Дубровицькому та Сарненському районах зберігається підвищений стан захворюваності, який близький до перетину епідемпорогу. Проте, порівняно з минулим тижнем, кількість хворих дещо зменшилась.

Разом з тим, з 24 листопада по 4 грудня в семи дошкільних навчальних закладах Володимирецького району введено карантин. Таке рішення було прийнято на основі повідомлень медиків та керівників освітянських закладів, бо вже на сьогодні кількість хворих дітей у цих садочках зросла до 20%.

За попередній тиждень значно побільшало хворих на грип та ГРІ у Радивилівському районі, де звернень до лікарів було на 40% більше.

Нагадаємо, при перших ознаках гострої респіраторної інфекції потрібно залишатися вдома, аби не провокувати погіршення стану хворого та не наражати на небезпеку оточуючих. Також необхідно звернутися до лікаря.