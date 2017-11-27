На Рівненщині затримали винуватця смертельної ДТП, який зник із місця пригоди

Близько 18 години у селі Старе Село, Рокитнівського району нетверезий водій збив на смерть 35-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям зі своїми двома малолітніми дітьми. Винуватця ДТП, який з місця пригоди зник, відшукали мешканці села та передали поліцейським.

Слідчі встановили, що 27-річний житель Старого Села, водій автомобіля «Mitsubishi L200» на іноземній реєстрації, на вулиці Центральна не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода. 35-річна односельчанка йшла узбіччям разом із десятирічною донькою та семирічним сином. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Діти тілесних ушкоджень не отримали.

Водій з місця пригоди зник, згодом його затримали місцеві мешканці та передали поліцейським.

За попередньою інформацією, зловмисник перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.