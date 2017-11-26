На Рівненщині внаслідок пожежі загинуло двоє малолітніх дітей

Вогонь у будинку 29-річної жительки селища Рокитне спалахнув сьогодні, 26 листопада, близько другої ночі. Поки матері не було дома, двоє синів отруїлися чадним газом.

На місці події поліцейські з’ясували, що у будинку проживає подружжя та їхні двоє дітей: п’яти та чотирічний сини. Того вечора 38-річний батько через сварку з дружиною поїхав до матері, яка проживає у цьому ж селищі.

Жінка залишила своїх дітей та пішла з дому у власних справах, замкнувши їх у будинку. Тіла хлопчиків знайшли під ліжком у спальній кімнаті. Попередньою причиною смерті малолітніх є отруєння чадним газом. Остаточну причину встановлюватиме судово-медична експертиза. За фактом загибелі двох малолітніх осіб поліцейські розпочали досудове розслідування за пунктом 1 та 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що пожежа розпочалася з кухні, де розміщене пічне опалення. За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП стало відомо, що пожежа сталася через дитячі пустощі з вогнем. Відтак полум’ям знищено усе приміщення та частково спальня.

Поліцейські за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми розпочали досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.