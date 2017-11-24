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Кардіологи Рівненщини ознайомилися із сучасними методами лікування хвороб серця
13:54 24.11.2017

Кардіологи Рівненщини ознайомилися із сучасними методами лікування хвороб серця

Новітні методи лікування хвороб систем кровообігу були презентовані для більш як п’ятдесяти практикуючих лікарів – кардіологів Рівненщини. Фахівці з провідних кардіологічних центрів України розповіли Рівненським лікарям про нові методи лікування гострого коронарного синдрому, інфаркту міокарду, фібриляції передсердь та артеріальної гіпертензії.

Це відбулося під час третьої обласної медичної конференції, що проходила в рамках реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Відкриваючи конференцію керівник групи впровадження проекту Сергій Рибачок зазначив, що в рамках проекту передбачено не лише реконструкція приміщень, закупівля нового обладнання та транспорту, але й підвищення кваліфікації медперсоналу. Саме з цією метою в межах спільного проекту Світового банку та МОЗ України організовуються щотижневі дводенні навчання-тренінги та щорічні медичні конференції.

- Успішна реалізація проекту на Рівненщині залежить не лише від проведених реконструкцій приміщень амбулаторій та закупленого обладнання. Хоча це також важливо. Але не менш важливим є й фаховий рівень лікарів, які надаватимуть допомогу пацієнтам. Тому організовуючи медичні конференції ми намагаємося долучати до їх роботи провідних фахівців України. Аби вони могли поділитися сучасними методами лікування хвороб систем кровообігу з нашими лікарями, - розповів Сергій Рибачок.

Не стала винятком і ІІІ обласна медична конференція. Участь в ній взяли член-кореспондент НАМН України , доктор медичних наук, професор, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України» Пархоменко Олександр Миколайович та кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії №1 та медичної діагностики Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького Ільницька Лариса Андроніївна.

Зокрема, Олександр Михайлович розповів рівненським кардіологам про нові методи та підходи в лікуванні гострого коронарного синдрому та про особливості вторинної профілактики після перенесення інфаркту міокарду. В свою чергу Ільницька Лариса Андроніївна ознайомила кардіологів Рівненщини зі сучасною стратегією та методами фармакологічного лікування фібриляції передсердь.

Виступали на конференції й обласні кардіологи. Так голова обласного терапевтичного товариства, кандидат медичних наук Підлісна Вікторія Степанівна розповіла колегам про сучасні методи лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів із коморбідними станами. А завідуюча відділенням інтервенційної радіології обласної лікарні Черначук Лариса Володимирівна поділилася клінічними випадками з практики.

Резюмуючи проведену конференцію начальник обласного управління охорони здоров’я Юрій Осіпчук відмітив, що проведення таких конференцій суттєво впливають на якість надання допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Адже галузь охорони здоров’я не стоїть на місці. З року в рік з’являються нові методи та підходи в лікуванні хвороб систем кровообігу а тому завдяки участі в конференціях лікарі можуть покращувати свої навички та ознайомлюватися із сучасними методами лікування.

- Я щиро хотів би подякувати як організаторам цієї конференції так і її учасникам. Медична галузь не стоїть на місці. З року в рік з’являються нові та нові методи лікування хвороб систем кровообігу. А участь наших кардіологів в таких конференціях дозволяє на йти в «ногу із часом», ознайомлюватися з сучасними методиками лікування, з метою підвищення якості медичної допомоги пацієнтам, - зазначив Юрій Осіпчук.

За повідомленням прес-служби

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