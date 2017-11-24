«Провини наші» покажуть у Рівному

У неділю, 26 листопада, о 15.00 в Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська, 18) відбудеться перегляд кримінальної драми «Провини наші» (Великобританія, 2016) режисера Адама Сміта, який отримав Премію британського незалежного кіно (2016). В головних ролях знімались Майкл Фассбендер, Шон Гарріс, Брендан Глісон.

Стрічка розповідає про хлопця, який вирішив зав’язати зі своїм кримінальним життям. Чед – чудовий гонщик. Він працює на свого батька, кримінального авторитета, і віртуозно тікає від будь-якої погоні. Одного разу він вирішує покінчити з цим та батько вмовляє його піти на останню справу. Розкішний маєток, до якого увірвалися грабіжники, виявляється власністю наймогутнішої людини в Англії. Як розгорталися події далі ви дізнаєтесь переглянувши фільм.

Організатор: Рівненська обласна бібліотека для молоді за сприяння кінодистрибутерської компанії «Аrthouse Traffic».

На перегляд фільму запрошені журналісти та молодь міста Рівне.

За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.: (0362) 63-74-86 (Валентина Володимирівна).

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