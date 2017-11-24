|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
«Провини наші» покажуть у Рівному
У неділю, 26 листопада, о 15.00 в Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська, 18) відбудеться перегляд кримінальної драми «Провини наші» (Великобританія, 2016) режисера Адама Сміта, який отримав Премію британського незалежного кіно (2016). В головних ролях знімались Майкл Фассбендер, Шон Гарріс, Брендан Глісон.
Стрічка розповідає про хлопця, який вирішив зав’язати зі своїм кримінальним життям. Чед – чудовий гонщик. Він працює на свого батька, кримінального авторитета, і віртуозно тікає від будь-якої погоні. Одного разу він вирішує покінчити з цим та батько вмовляє його піти на останню справу. Розкішний маєток, до якого увірвалися грабіжники, виявляється власністю наймогутнішої людини в Англії. Як розгорталися події далі ви дізнаєтесь переглянувши фільм.
Організатор: Рівненська обласна бібліотека для молоді за сприяння кінодистрибутерської компанії «Аrthouse Traffic».
На перегляд фільму запрошені журналісти та молодь міста Рівне.
За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.: (0362) 63-74-86 (Валентина Володимирівна).
--
Методичний відділ РОБМ
Переглядів: 103
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.