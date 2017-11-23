Делегація з Південної Кореї відвідала Рівне

23 листопада міський голова Володимир Хомко зустрівся із ректором Всеукраїнської філії «Міжнародного інституту розвитку інтелекту» Південної Кореї, професором Парком Сонг Су, який прибув у Рівне з офіційним візитом.

Мета візиту іноземної делегації – впровадження інноваційного мислення до освітньої системи України, ознайомлення освітян із передовими новітніми напрямками розвитку особистості та впровадження їх у навчальні програми.

«Ми маємо великі плани щодо України, які ми готові спільно реалізовувати. Ми запрошуємо молодь, в тому числі із вашого міста для обміну досвідом. Крім того, ми готові здійснювати кількаденні зустрічі із студентами, проводити лекції, тренінги із запрошенням спеціалістів різних напрямків з нашої Республіки» - наголосив іноземний гість.

У свою чергу очільник міста Рівного зазначив: «Ми готові співпрацювати із розвиненою країною, цікаво було мати і місто - партнер у Республіці Корея. Рівненська молодь досвідчена і перспективна, ми готові відвідати вашу країну з метою перейняття передового досвіду та інноваційних технологій. Південна Корея нам дуже цікава із всіх точок зору».