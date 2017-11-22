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Здолбунівські поліцейські затримали нападника, який підрізав колишню дружину
До Здолбунівського відділення поліції о 17 годині 21 листопада надійшло повідомлення, що невідомий чоловік у міському будинку культури з ножем в руках погрожує усім присутнім та наносить тілесні ушкодження.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції. Як з’ясували правоохоронці, 60-річний здолбунівчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до своєї колишньої 51-річної дружини на роботу та влаштував сварку через розлучення. До того ж, ображав нецензурною лайкою й інших працівників закладу. Потому пішов геть, але через годину повернувся. Діставши ніж, почав усім погрожувати та завдав ним удари колишній дружині.
Потерпілу з ножовими пораненнями плеча та передпліччя, осадненнями спини та живота після надання допомоги у Здолбунівській центральній районній лікарні відпустили.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом хуліганства із застосуванням холодної зброї розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання здолбунівчанину запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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