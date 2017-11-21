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Житель Здолбунівського району помстився односельцю грабежем
14:11 21.11.2017

Житель Здолбунівського району помстився односельцю грабежем

До поліції учора, 20 листопада, звернувся 19-річний житель Здовбиці, що його односелець відібрав у нього мобільний телефон.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що між двома молодиками виник конфлікт через пошкоджений паркан біля будинку 23-річного жителя Здовбиці. Останній силоміць відібрав мобільний телефон у 19-річного односельця, аби той відремонтував огорожу.

За частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, у ході якого вирішується питання про повідомлення 23-річному молодику про підозру. Як з’ясувалося, він уже потрапляв у поле зору правоохоронців за насильство в сім’ї.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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