У Рівному відзначили День Гідності та Свободи

21 листопада у День віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року повстали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору у місті Рівному відбулися урочисті заходи.

Керівники міста та області, небайдужі громадяни на кладовищі «Нове» поклали квіти та вінки до могил Героїв Небесної Сотні та Героїв, які загинули у зоні АТО. На Майдан Магдебурзького права біля пам’ятного знаку «Загиблим за Україну, за участі військового духового оркестру ОК «Захід» вшанували пам'ять загиблих.

На вулиці 16 Липня відбулася церемонія покладання поминальних лампадок та квітів до Дошки Пам’яті Героїв Небесної Сотні та Героям, які загинули в зоні АТО.

Пам’ятаймо кожного, хто віддав своє життя за Свободу, Гідність та Незалежність, лише тоді ми будемо гідні поваги світової спільноти!

--