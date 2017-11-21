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12:46 21.11.2017
У ДТП на Рівненщині загинула жінка
Сьогодні, 21 листопада, близько 11 години в селі Зелений Гай Дубенського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Унаслідок зіткнення вантажівки «DAF» та автомобіля «ВАЗ» загинула пасажирка легковика. Поліцейські працюють на місці події та встановлюють усі обставини інциденту.
Відділ комунікації
поліції Рівненської області
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