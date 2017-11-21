У Рівному відбудеться 3-й соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест Рівне»

У Рівному відзначили День Гідності та Свободи

21 листопада у День віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року повстали на захист демократичних цінностей, прав і свобод л... Житель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у полі

До поліції вночі 19 листопада надійшло повідомлення від 49-річного жителя села Маща, Костполіського району, що невідомий заволодів його автомоб,ілем «Volkswagen Transporter». Особу зловмисника встанов...

Карбонат

Вчера выслушала от мужа всю правду о себе и так стало его жалко! С кем живет?!)... Відзначаємо 50 років музею НУВГП разом

Все має свою історію... І навіть передісторію... Музей історії НУВГП не є виключенням у ряді музеїв історії навчальних закладів....