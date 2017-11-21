|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
У Рівному відбудеться 3-й соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест Рівне»
У четвер, 30 листопада 2017 року о 12:00 у Рівненському міському Палаці дітей та молоді (вул. кн. Володимира, 10) відбудеться 3-й соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю «Парафест Рівне».
У програмі Фестивалю:
- виставки творчих робіт людей з інвалідністю;
- майстер-класи;
- урочистий концерт;
- концертні програми організацій-учасників;
- неформальне спілкування учасників.
Організатор: Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому за підтримки Рівненської міської ради, ГО Рівненське товариство «Родина Кольпінга», Рівненський міський палац дітей та молоді, Рівненська обласна бібліотека для молоді, Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, громадські організації людей з інвалідністю.
На захід запрошені: мешканці Рівного, гості міста, люди з особливими потребами та члени їх родин, волонтерські, благодійні, християнські організації, керівники та працівники державних, комунальних та приватних підприємств Рівненщини.
За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.: (0362) 63-74-86
(Марія Романівна).
Методичний відділ РОБМ
Переглядів: 13
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.