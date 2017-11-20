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Рівнянам розкажуть все про вакцинацію
Відбудеться навчальний семінар для батьків на тему «Вакцинація – профілактика небезпечних інфекційних захворювань. Питання, відповіді»
23.11.2017 в приміщенні актової зали Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» (м.Рівне, вул.Драгоманова, 7), відбудеться навчальний семінар для батьків на тему «Вакцинація – профілактика небезпечних інфекційних захворювань. Питання, відповіді».
Час проведення – 10.00 – 14.00.
До проведення семінару залучені провідні спеціалісти з питань імунопрофілактики.
Контактний телефон – 67-15-52 – Покоєвчук Вікторія Михайлівна.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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