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Яблучна мостарда
Нам без дураков нельзя, нам с ними умней
Зранку пролетів перший сніжок, і мені здається, що вже варто задумуватися про свята та різдвяно-новорічне меню. Я підготувала невеличку підбірку більш-менш святкових страв, сподіваюся, що вона стане в нагоді, тим більше, що все в бюджетному форматі. Почати передсвятковий марафон пропоную з приправи-соусу до м»яса – яблучної мостарди. Це італійська солодка фруктова гірчиця. Пікантний та приємний смак оцінять всі поціновувачі м»ясних страв, оскільки саме з м»ясом мостарда грає найяскравіше, особливо, якщо м»ясо з жирком та подається з пилу-жару.
На 500-600мл:
1 кг яблук, краще кислуватих
0,5 кг цукру
1 ст.л. гірчиці в зернах
1ст.л. гірчиці в порошку
1 ст.оцту (6%)
Рецепт простий, але трошки по часу розтягнутий. Яблука чистимо від серцевини та нарізаємо скибочками. Викладаємо в каструлю з холодною водою та підкисленою лимонною кислотою (1ч.л на 1 л води), щоб не потемніли. Як все порізали, промили від кислої води. Складаємо в каструлю і засипаємо цукром, залишаємо на добу. Далі є два варіанта: якщо хочеться мостарду зі шматочками прозорих яблук, то зливаємо сироп, доводимо до кипіння і заливаємо яблука; якщо вас влаштує варіант «типу варення», то доводимо до кипіння весь вміст каструлі. Я обрала прозорі шматочки, тому заливала фрукти киплячим сиропом. Залила, залишила до наступного дня, процедуру повторила. На третій день залили фрукти киплячим сиропом, додали зерна гірчиці. Порошок гірчиці розвели в оцті і теж додали до яблук, все ставимо на вогонь і довели до кипіння, на маленькому вогні тримаємо 5 хвилин. Розливаємо в стерилізовані баночки гарячу мостарду. Готово!
Солодка мостарда з легкою гірчинкою дуже вдалий акомпанемент до будь-якого м»яса.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
А це я ще підібрала кілька страв до святкого столу:
Терин з печінки та винного желе
Курка в медово-гірчичному соусі
Курка в лимонно-медовій глазурі
Скумбрія-гриль з соусом гремолата
Тетяна Хвиль
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