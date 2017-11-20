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Яблучна мостарда
Тетяна Хвиль
12:48 20.11.2017

Яблучна мостарда

Нам без дураков нельзя, нам с ними умней

Зранку пролетів перший сніжок, і мені здається, що вже варто задумуватися про свята та різдвяно-новорічне меню. Я підготувала невеличку підбірку більш-менш святкових страв, сподіваюся, що вона стане в нагоді, тим більше, що все в бюджетному форматі. Почати передсвятковий марафон пропоную з приправи-соусу до м»яса – яблучної мостарди. Це італійська солодка фруктова гірчиця. Пікантний та приємний смак оцінять всі поціновувачі м»ясних страв, оскільки саме з м»ясом мостарда грає найяскравіше, особливо, якщо м»ясо з жирком та подається з пилу-жару.

На 500-600мл:

1 кг яблук, краще кислуватих

0,5 кг цукру

1 ст.л. гірчиці в зернах

1ст.л. гірчиці в порошку

1 ст.оцту (6%)

Рецепт простий, але трошки по часу розтягнутий. Яблука чистимо від серцевини та нарізаємо скибочками. Викладаємо в каструлю з холодною водою та підкисленою лимонною кислотою (1ч.л на 1 л води), щоб не потемніли. Як все порізали, промили від кислої води. Складаємо в каструлю і засипаємо цукром, залишаємо на добу. Далі є два варіанта: якщо хочеться мостарду зі шматочками прозорих яблук, то зливаємо сироп, доводимо до кипіння і заливаємо яблука; якщо вас влаштує варіант «типу варення», то доводимо до кипіння весь вміст каструлі. Я обрала прозорі шматочки, тому заливала фрукти киплячим сиропом. Залила, залишила до наступного дня, процедуру повторила. На третій день залили фрукти киплячим сиропом, додали зерна гірчиці. Порошок гірчиці розвели в оцті і теж додали до яблук, все ставимо на вогонь і довели до кипіння, на маленькому вогні тримаємо 5 хвилин. Розливаємо в стерилізовані баночки гарячу мостарду. Готово!

Солодка мостарда з легкою гірчинкою дуже вдалий акомпанемент до будь-якого м»яса.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це я ще підібрала кілька страв до святкого столу:

Запечені перепілки

Рулетики з оселедця

Сирний рулет з фаршем

В»ялене м»ясо

Зручний холодець

Галантин з курки

Фаршировані печериці

Терин з печінки та винного желе

Рулятики «А-ля шуба»

Закуска «Кривава Мері»

Закуска «Пікантна»

Закусочний рулет «Ніжний»

Бастурма

Медальйони зі свинини

Сирна закуска

Сирний рулет

Рулетики з сиром

Курка в медово-гірчичному соусі

Фаршировані кальмари

Пікантні сирні кульки

Севіче

Курча «Незгідних»

Салат з кальмарів

Запечена підчеревина

Гужери

Риба по-французькі

Буженіна

Рулетики з в»яленими томатами

Реберця по-канадські

Глазуровані крильця

Пресований рулет

Курка в лимонно-медовій глазурі

Салат з серця

Крученики

Скумбрія-гриль з соусом гремолата

Тетяна Хвиль

Яблучна мостарда

Яблучна мостарда

Яблучна мостарда

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