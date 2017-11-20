Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

На Рівненщині сповістили про штормове попередження (744)

Чи безпечно проживати в Рівному вище 9-го поверху? (583)

В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус (544)

На Рівненщині за гостинність чоловік поплатився життям (539)

У Рівному пішохід потрапив під мікроавтобус (473)

Минулої доби унаслідок чотирьох ДТП на Рівненщині постраждали п’ятеро осіб (452)

До Корецького монастиря не повернулася черниця (455)

Поблизу села Клевань загинув пішохід (423)

На Рівненщині брат зарізав брата (407)

Городоцька сільська рада «напрацювала» на понад 1 млн грн втрат ресурсів (373)

На Сарненщині син власниці магазину застав грабіжника на місці злочину (377)

Лінива капуста (1896)

На Дубенщині у ДТП постраждав рівнянин (346)

Рівненські аудитори виявили порушення у Березнівській центральній районній лікарні (323)

У Рівненській області ліквідовано черговий підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю (320)

Поліцейські оперативно затримали водія, який у Рівненському районі збив двох пішоходів та втік (292)

У Рівному на автовокзалі у чоловіка вилучили півтисячі набоїв (298)

Сьогодні у Рівному покажуть "Казку про гроші" (298)

На Рівненщині шахраї діють за допомогою смс (289)

Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС (290)
Житель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у полі
12:32 20.11.2017

Житель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у полі

До поліції вночі 19 листопада надійшло повідомлення від 49-річного жителя села Маща, Костполіського району, що невідомий заволодів його автомоб,ілем «Volkswagen Transporter». Особу зловмисника встановили, йому тепер загрожує чергова кримінальна відповідальність.

На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що власник залишив мікроавтобус, як зазвичай, на подвір’ї незамкненим і з ключами в замку запалювання. Близько третьої ночі прокинувся через заведений мотор. Коли вибіг на вулицю, невідомий за кермом його авто вже рушив. Щоправда, від’їхав лише близько ста метрів, бо мікроавтобус застряг посеред поля.

Зловмисником виявився 20-річний костопільчанин, до того ж знайомий власника авто. Зі слів молодика, він того вечора посварився із матір’ю і пішов з дому. Коли змерз, вирішив навідатися до господарства 49-річного жителя села Маща, бо знав, що той залишає авто незамкненим. Спочатку мав намір лише зігрітися, але потім вирішив покататися.

Як встановили поліцейські Костопільського відділу, чоловік уже був раніше судимий за крадіжку та злочин, пов’язаний із підробкою грошей.

За частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вирішується питання про повідомлення костопільчанину про підозру.

Поліцейські звертаються до власників транспортних засобів подбати, передусім, самим про безпеку авто, які припарковані навіть на власному подвір’ї. Ніколи не залишайте ключі в замку запалювання та закривайте авто навіть тоді, коли відлучаєтеся ненадовго.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 130

Додайте коментар:

защитный код
Житель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у поліЖитель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у полі (129)
До поліції вночі 19 листопада надійшло повідомлення від 49-річного жителя села Маща, Костполіського району, що невідомий заволодів його автомоб,ілем «Volkswagen Transporter». Особу зловмисника встанов...		Відзначаємо 50 років музею НУВГП разомВідзначаємо 50 років музею НУВГП разом (207)
Все має свою історію... І навіть передісторію... Музей історії НУВГП не є виключенням у ряді музеїв історії навчальних закладів....
Міській голова Рівного зустрівся зі студентами-відмінникамиМіській голова Рівного зустрівся зі студентами-відмінниками (152)
У міській раді з нагоди Міжнародного дня студента відбулася зустріч із відмінниками навчальних закладів...		Рівнянам розкажуть все про вакцинаціюРівнянам розкажуть все про вакцинацію (8)
Відбудеться навчальний семінар для батьків на тему «Вакцинація – профілактика небезпечних інфекційних захворювань. Питання, відповіді»...
Яблучна мостардаЯблучна мостарда (10)
Нам без дураков нельзя, нам с ними умней...		Три підводи деревини вилучили в двох районах РівненщиниТри підводи деревини вилучили в двох районах Рівненщини (219)
У Сарненському та Корецькому районах 13 листопада поліцейські групи реагування патрульної поліції викрили місцевих жителів, які підводами перевозили деревину породи сосна....
В Рівному призупиниться рух нічного тролейбусуВ Рівному призупиниться рух нічного тролейбусу (81)
Увага!!! В ніч з 16 на 17 листопада 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3....		Відбивні в сирній паніровціВідбивні в сирній паніровці (25)
Услуга “Второй шанс” недоступна. Цените с первого!...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.