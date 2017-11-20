Житель Рівненщини викрав мікроавтобус, але застряг ним у полі

До поліції вночі 19 листопада надійшло повідомлення від 49-річного жителя села Маща, Костполіського району, що невідомий заволодів його автомоб,ілем «Volkswagen Transporter». Особу зловмисника встановили, йому тепер загрожує чергова кримінальна відповідальність.

На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що власник залишив мікроавтобус, як зазвичай, на подвір’ї незамкненим і з ключами в замку запалювання. Близько третьої ночі прокинувся через заведений мотор. Коли вибіг на вулицю, невідомий за кермом його авто вже рушив. Щоправда, від’їхав лише близько ста метрів, бо мікроавтобус застряг посеред поля.

Зловмисником виявився 20-річний костопільчанин, до того ж знайомий власника авто. Зі слів молодика, він того вечора посварився із матір’ю і пішов з дому. Коли змерз, вирішив навідатися до господарства 49-річного жителя села Маща, бо знав, що той залишає авто незамкненим. Спочатку мав намір лише зігрітися, але потім вирішив покататися.

Як встановили поліцейські Костопільського відділу, чоловік уже був раніше судимий за крадіжку та злочин, пов’язаний із підробкою грошей.

За частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вирішується питання про повідомлення костопільчанину про підозру.

Поліцейські звертаються до власників транспортних засобів подбати, передусім, самим про безпеку авто, які припарковані навіть на власному подвір’ї. Ніколи не залишайте ключі в замку запалювання та закривайте авто навіть тоді, коли відлучаєтеся ненадовго.