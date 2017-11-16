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Міській голова Рівного зустрівся зі студентами-відмінниками
У міській раді з нагоди Міжнародного дня студента відбулася зустріч із відмінниками навчальних закладів
16 листопада в залі засідань виконавчого комітету Рівненської міської ради відбулася урочиста зустріч із відмінниками навчання вищих навчальних закладів Рівного з міським головою.
Володимир Хомко висловив найкращі побажання присутнім у залі студентам, наголосивши що вони своєю активністю, наполегливістю, прагненням до нових досягнень та звершень, творчим підходом до оволодіння знаннями підносять та примножують славу нашого міста.
Міський голова пригадав свій шлях студентський шлях та зауважив що як найкраще розуміє студентську молодь і тому завжди буде підтримувати ініціативи та починання в усіх їх добрих справах.
За високі показники у навчанні, активну участь у громадському житті навчальних закладів, 16 відмінників отримали почесні грамоти та квіти від Рівненської міської ради та виконавчого комітету.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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