В Рівному призупиниться рух нічного тролейбусу

Увага!!! В ніч з 16 на 17 листопада 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3.

В зв'язку з виникненням аварійної ситуації на керованій автоматичній стрілці в районі кінцевої службової станції Мототрек по вул. Курчатова в ніч з 16 на 17 листопада 2017 року буде тимчасово припинено рух "нічного" тролейбуса №3.

Роботи по усуненню аварійної ситуації необхідно проводити лише в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу і тимчасово призупинити експлуатацію "нічного" тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.

"Нічний" тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 17 листопада 2017 року після завершення робіт згаданих вище.