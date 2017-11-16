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В Рівному призупиниться рух нічного тролейбусу
Увага!!! В ніч з 16 на 17 листопада 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3.
В зв'язку з виникненням аварійної ситуації на керованій автоматичній стрілці в районі кінцевої службової станції Мототрек по вул. Курчатова в ніч з 16 на 17 листопада 2017 року буде тимчасово припинено рух "нічного" тролейбуса №3.
Роботи по усуненню аварійної ситуації необхідно проводити лише в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу і тимчасово призупинити експлуатацію "нічного" тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.
"Нічний" тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 17 листопада 2017 року після завершення робіт згаданих вище.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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