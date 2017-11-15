Відзначаємо 50 років музею НУВГП разом

Все має свою історію... І навіть передісторію... Музей історії НУВГП не є виключенням у ряді музеїв історії навчальних закладів.

Вже незабаром, у п’ятницю, в рамках 50-річчя музею історії НУВГП відбудеться відкриття виставки унікальних раритетних матеріалів «Випускники університету та їх трудові досягнення».

«А починалося все з кількох стендів у холі четвертого поверху головного корпусу інституту біля дверей комітету комсомолу… Умовною датою народження музею прийнято вважати листопад 1967 року. Про це свідчать листи випускників зі спогадами про роки навчання, відомостями про викладачів і товаришів, пропозиції своєї допомоги у зборі матеріалів… Майбутні музейні фонди формували самі випускники, які на свої річні зустрічі приносили і залишали на згадку в музеї численні фото, документи, особисті речі, пов’язані з роками свого навчання, трудової діяльності, участі у бойових діях...», − зазначає кращий знавець історії університету і директор музею Єва Філіпович.

Аби познайомитися ближче з історією музею, оглянути експонати, раритетні матеріали та почути про випускників університету, запрошуємо Вас на відкриття виставки «Випускники університету та їх трудові досягнення», що відбудеться 17 листопада об 11 годині (головний корпус, четвертий поверх).