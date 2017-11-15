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Поліцейські розшукують зловмисника за вчинений розбій на літнє подружжя на Рівненщині
Повідомлення про напад на подружжя у селі Моквинські Хутори, Костопільського району надійшло до поліції 14 листопада близько 19-ї години. Невідомий у балаклаві ввірвався до будинку, погрожуючи фізичною розправою та застосувавши сльозогінний газ, заволодів мобільним телефоном.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник проник до оселі пенсіонерів, двері якої були незамкнені. Тримаючи в руках ніж і мотузку, погрожуючи фізичною розправою 82-річному чоловікові та 80-річній дружині, забрав зі столу мобільний телефон. Розпиливши сльозогінний газ, зловмисник зник у невідомому напрямку.
Крики про допомогу почула сусідка, яка і викликала поліцейських. Подружжя у результаті нападу не постраждало.
За фактом розбою, поєднаного із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника, причетного до скоєного злочину.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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