Поліцейські розшукують зловмисника за вчинений розбій на літнє подружжя на Рівненщині

Повідомлення про напад на подружжя у селі Моквинські Хутори, Костопільського району надійшло до поліції 14 листопада близько 19-ї години. Невідомий у балаклаві ввірвався до будинку, погрожуючи фізичною розправою та застосувавши сльозогінний газ, заволодів мобільним телефоном.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник проник до оселі пенсіонерів, двері якої були незамкнені. Тримаючи в руках ніж і мотузку, погрожуючи фізичною розправою 82-річному чоловікові та 80-річній дружині, забрав зі столу мобільний телефон. Розпиливши сльозогінний газ, зловмисник зник у невідомому напрямку.

Крики про допомогу почула сусідка, яка і викликала поліцейських. Подружжя у результаті нападу не постраждало.

За фактом розбою, поєднаного із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника, причетного до скоєного злочину.