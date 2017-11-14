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Три підводи деревини вилучили в двох районах Рівненщини
12:41 14.11.2017

Три підводи деревини вилучили в двох районах Рівненщини

У Сарненському та Корецькому районах 13 листопада поліцейські групи реагування патрульної поліції викрили місцевих жителів, які підводами перевозили деревину породи сосна.

В одному з кварталів лісового масиву поблизу села Чудель поліцейські затримали 56-річного жителя Сарненського району, який гужовою підводою перевозив 18 колод деревини. Чоловік скористався можливістю завантажити сосну, яку в місці порубки працівники лісництва підготували для вивезення. Як пояснив він правоохоронцям, вирішив заготовити дрова на зиму. Тепер за це нестиме кримінальну відповідальність за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

На Кореччині 33-х та 34-річні жителі села Даничів двома підводами перевозили в загальному 3,5 метрів кубічних деревини породи сосна. Їх поліцейські зупинили під час патрулювання району неподалік села Копитів. Обоє запевняли, що колоди перевозили для власних потреб із свого господарств. Однак так це чи ні, слідчі з’ясовуватимуть у ході досудового розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Усю деревину поліцейські вилучили.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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