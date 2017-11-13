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На Рівненщині поліцейські затримали водія, який збив чоловіка та втік
Опівночі 12 листопада, до поліції повідомили медики, що у Рівненську центральну міську лікарню був госпіталізований 30-річний рівнянин із численними травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.
Поліцейські Рівненського районного відділення поліції встановили, що 11 листопада 18.30 автодорозі «Рівне-Млинів-Берестечко», у селі Дядьковичі, невідомий водій здійснив наїзд на рівнянина, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Керманич із місця події зник, залишивши потерпілого у небезпеці. Без свідомості чоловіка виявила місцева жителька, яка і викликала швидку медичну допомогу.
30-річного рівнянина із закритою черепно-мозковою травмою, переломами тазу та ноги доставили у приймальне відділення Рівненської ЦМЛ. Стан потерпілого важкий, він перебуває у комі.
Оперативники Рівненського відділення поліції встановили автомобіль і його власника, однак виявилося, що позашляховик «Тoyota Land Cruiser» давно проданий. Завдяки проведеним слідчим заходам поліцейські розшукали особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний рівнянин, який у червні цьогоріч уже скоював ДТП у стані алкогольного сп’яніння, не маючи документів на право керування транспортним засобом.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчий Рівненського РВП готує клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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