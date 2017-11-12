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Аферистки ошукали жительку Рівненського району на чотири тисячі доларів
11:57 12.11.2017

Аферистки ошукали жительку Рівненського району на чотири тисячі доларів

До господарства 57-річної жительки Великого Житина, учора 11 листопада, в обідню пору завітало двоє жінок з характерною етнічною ознакою. Спочатку запропонували купити у них подушки, а потім зняти порчу з сім’ї.

Слідчо-оперативна група на місці події, встановила що дві жінки, на вигляд 30-ти та 55-ти років, зайшли на подвір’я господарства та запропонували 57-річій господині купити подушки. Згодом, почали запевняти, що на сім’ю жінки наведена порча через заздрість.

З їхніх слів, прокляття пов’язане з грішми, тож «працювати» потрібно на заощадженнях. Крім цього, для обряду попросили принести хустку, ніж, яйце та холодну воду. Потерпіла, не вагаючись, дістала усі заощадження родини в сумі восьми тисяч доларів США та необхідні компоненти для обряду.

На той час, в будинку перебувала доросла дочка та невістка, які запитали у матері, що вона робить. Та заклопотана жінка, сказала, що пояснить усе згодом.

Аферистки провівши певний обряд, повернули жінці згорток з грішми і запевнили, що порчу знято. Однак, за «послуги» поросили заплатити їм 200 доларів США. Жінка заплатила і попрощалася з «цілительками». Ті залишили господарство і зникли в невідомому напрямку на автомобілі світлого кольору.

Та вже надвечір, оговтавшись власниця будинку пішла перевіряти згорток і виявила, що не вистачає чотирьох тисяч доларів США. Про подію одразу сповістила до поліції.

За фактом шахрайства у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають одиноких та осіб похилого віку не впускати до оселі незнайомих і підозрілих осіб та не вступати з ними в розмову.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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