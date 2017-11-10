Псевдобанкіри продовжують ошукувати жителів Рівненщини

Поспілкувавшись із нібито працівниками банківських установ минулої доби жителька Рівного та двоє мешканців Рівненського району позбулися своїх заощаджень із банківських карток.

Учора, дев’ятого листопада, близько 13 години до поліції повідомила 40-річна рівнянка, що потрапила на гачок шахраїв. Жінка пояснила, що два дні тому на її мобільний надійшло повідомлення, що її картка заблокована, а з’ясувати інформацію можна за вказаним номером. Рівнянка зателефонувала. По той бік слухавки чоловік представився працівником банку і повідомив, що для розблокування рахунку потрібно назвати код, який надійшов власниці на телефон. Жінка продиктувала усі реквізити, а невдовзі отримала повідомлення, що з її рахунку знято кошти у розмірі 2247 гривень.

За подібною схемою аферисти ошукали 28-річну жительку селища Клевань, у якої невідомі зняли 14593 гривні. А 32-річний мешканець села Великий Олексин таким чином втратив 4449 гривень.

За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян не проводити жодних банківських операцій по телефону. Коли невідомі, представляючись працівниками банківських установ, намагаються нібито врятувати ваші гроші, варто перервати розмову і особисто зателефонувати на гарячу лінію вказаного банку і з’ясувати інформацію.