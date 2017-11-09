На Рівненщині нетверезий водій спричинив ДТП: дві жінки у лікарні

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю чотирьох автомобілів на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Бабин Гощанського району до поліції надійшло восьмого листопада о 18.30.

За попередньою інформацією 44-річний житель села Дмитрівка Гощанського району, керуючи автомобілем «ВАЗ 2108», під час здійснення маневру розвороту, не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості для руху та допустив зіткнення з «Volkswagen Caddy». Транспортним засобом керував 45-річний житель міста Фастів Київської області, який рухався у напрямку столиці і внаслідок удару, за інерцією, допустив зіткнення з вантажівкою «VOLVO», яка стояла на правій допоміжній смузі руху. У цей час 65-річна мешканка Рівненського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Jetta», рухалась у напрямку Києва та допустила зіткнення з легковиком «ВАЗ 2108».

Унаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen Jetta», 65-ти та 80-річних жительок Рівненського району госпіталізовано до травматології. Під час освідчення водія ВАЗівки на стан алкогольного сп’яніння, алкотестер показав три проміле, що у п’ятнадцять разів перевищує допустиму норму. Решта водіїв були тверезими.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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