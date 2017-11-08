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На Рівненщині раніше судимий чоловік обікрав сусіда
12:21 08.11.2017

На Рівненщині раніше судимий чоловік обікрав сусіда

Поки 65-річний мешканець села Шостаків у справах поїхав до обласного центру, невідомий у ніч на 24 жовтня викрав грошові кошти з його помешкання. Про злочин пенсіонер повідомив до поліції.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник проник до оселі, розбивши скло вікна у кімнаті. Понишпоривши, невідомий викрав десять тисяч гривень, які господар ховав під матрацом.

За фактом крадіжки, вчиненої з проникненням у житло слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Працівники карного розшуку Рівненського районного відділення поліції встановили особу крадія. Ним виявився 35-річний сусід. Чоловік неодноразово був судимий за вчинення крадіжок, шахрайство та грабіж, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисник зізнався поліцейським, що майже шість тисяч гривень витратив на алкоголь та продукти харчування. Ще чотири тисячі – оперативники вилучили та повернули потерпілому.

Тепер 35-річному жителю села Шостаків за скоєне загрожує черговий тюремний строк: максимальний термін ув’язнення відповідно до санкції статті – шість років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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