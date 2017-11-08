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Допоможемо рівнянці подолати хворобу
Не будьте байдужими! Допоможіть молодій жінці подолати черговий рецидив раку. Жінка працює медсестрою в Рівненській стоматологічній поліклініці.
Я, Ткаченко Алла, борюся з раком молочної залози IV стадії вже 10 років. Пройдено безліч операцій та хіміотерапій, безліч походів та поневірянь по лікарях. Зараз мені потрібне чергове оперативне втручання на печінці та курси дороговартісних ін’єкцій і хіміотерапій. На це у мене немає вже ні сил, ні коштів. А мені так хочеться жити.
Реквізити для матеріальної допомоги (картка ПриватБанку):
4149 4996 4762 4640
Моб.тел.: 068-040-32-00
Безмежно вдячна за ваші щирі
відгуки та допомогу.
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