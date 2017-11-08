Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

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12:03 08.11.2017

Допоможемо рівнянці подолати хворобу

Не будьте байдужими! Допоможіть молодій жінці подолати черговий рецидив раку. Жінка працює медсестрою в Рівненській стоматологічній поліклініці.

Я, Ткаченко Алла, борюся з раком молочної залози IV стадії вже 10 років. Пройдено безліч операцій та хіміотерапій, безліч походів та поневірянь по лікарях. Зараз мені потрібне чергове оперативне втручання на печінці та курси дороговартісних ін’єкцій і хіміотерапій. На це у мене немає вже ні сил, ні коштів. А мені так хочеться жити.

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4149 4996 4762 4640

Моб.тел.: 068-040-32-00

Безмежно вдячна за ваші щирі

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