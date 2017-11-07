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На Рівненщині чоловік з ножем вдерся до помешкання сусідки
Зловмисник, погрожуючи ножем, вимагав гроші у 50-річної сарненчанки. Жінці вдалося втекти та покликати на допомогу.
Чоловіка затримали на місці вчинення злочину.
Події розгорталися о другій годині ночі учора, шостого листопада, у селі Стрільськ на вулиці Дворецька. Поки господиня спала, сусід з ножем у руках почав бити шибки у будинку, погрожував та вимагав грошей.
Наляканій 50-річній жінці, яка проживала в будинку сама, вдалося втекти через вікно у спальні. Тим часом 58-річний зловмисник вже проник до будинку та почав нишпорити в особистих речах власниці будинку. Його затримали та утримували до приїзду поліції сусіди, які збіглися на крик потерпілої.
Поліцейські затримала чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив слідчому, що втратив самоконтроль та не усвідомлював, що робить.
Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні розбою, поєднаного із проникненням у житло передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Рівненської поліції
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