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Ляшко вимагає створення ТСК по розслідуванню терактів
10:29 07.11.2017

Ляшко вимагає створення ТСК по розслідуванню терактів

Захистити українців вимагає від влади лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Для цього політик пропонує створити Тимчасову слідчу комісію у парламенті по розслідуванню гучних злочинів.

«Мета терактів у Києві, Сєвєродонецьку та по всій державі – посіяти хаос, страх та зневіру в українців. І парламент не може бути осторонь, коли українським громадянам загрожує небезпека. Люди бояться вдень вийти на вулицю: то пакет із молоком виривають у бабусі, то грабіжники дають по голові і забирають останні гроші. Тому парламент має нарешті припинити розгул злочинності в Україні та контролювати розслідування цих терактів», - наголосив Ляшко на засіданні Погоджувальної ради.

Також політик вимагає ухвалити законопроект про подолання рейдерства, зареєстрований радикалами раніше.

«Ось днями на Полтавщині в Оржицькому районі рейдери вриваються, захоплюють підприємство та КАМАЗами намагаються вивезти врожай. Якби не вчасні дії Нацполіції та селян, то все б могло закінчитися кров’ю. І все через те, що при оформленні договорів у нотаріусів немає посвідчення і вони підробляють підписи стареньких бабусь і дідусів, щоб укласти на 30 років на них договори оренди землі. А потім кажуть, щоб вони йшли судитися. Хто у 80 років цим буде займатися? Тому треба, щоб земля оформлювалась там, де вона є», - зазначив народний депутат.

Крім того, Олег Ляшко вимагає посилити покарання за кермування у нетверезому стані.

«Справу цієї «мажорки» Зайцевої, що вбила 6 людей у Харкові під час ДТП, розслідує слідчий, який і сам їздив п’яний за кермом. І про це всі мовчать. Скільки ще людей повинно загинути на дорогах, щоб встановити за це «драконівську» відповідальність? Ми вимагаємо ухвалити наш законопроект і позбавляти водійських прав на все життя за водіння у нетверезому стані», - підкреслив лідер РПЛ.

Ще один важливий законопроект, який пропонують негайно ухвалити радикали – щодо забезпечення водою жителів Донбасу.

«На Донбасі є не лише питання установлення миру, але й проблема чистої води. Комунальне підприємство «Вода Донбасу» з дня на день може припинити свою діяльність, адже має 2 мільярда гривень заборгованості за електроенергію. Тому ми пропонуємо завтра серед пакету бюджетних питань розглянути законопроект щодо функціонування стратегічних об’єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі, щоб вирішити цю проблему», - підсумував Ляшко.

Прес-служба РПЛ

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