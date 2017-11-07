Поліцейські встановлюють зловмисників, які кинули гранату в будинок рівнянина

Учора близько 23 години на вулиці Клима Савури у Рівному пролунав вибух. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та осіб зловмисників.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибухом пошкоджено двері у гаражне приміщення 32-річного рівнянина та частину стіни трьохповерхової будівлі, в якій проживає кілька сімей. В цей час власника частини будинку та членів його сім’ї вдома не було. Під час вибуху ніхто не постраждав.

Поліцейські вибухотехнічного відділу ГУНП попередньо встановили, що на місці події ймовірно стався вибух гранати «РГД-5». Металеві уламки і важіль вибухового пристрою поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За фактом хуліганства із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Зловмисникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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