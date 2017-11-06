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Качина печінка з цитрусовій глазурі
Тетяна Хвиль
12:22 06.11.2017

Качина печінка з цитрусовій глазурі

Все! Худею... кефир купила... сейчас оладьи жарить буду

Для мене страви з субпродуктів завжди були чимось другорядним, таким, що не заслуговує ані краплини уваги. Ну печінковий паштет зробити, шлуночки потушкувати зі сметаною чи шашлички з сердечок – все. Але коли я більш детально та глибоко почала цікавитися кулінарною історією італійської кухні, то була настільки вражена їх майстерністю та вмінням готувати саме субпродукти, причому не тільки пташині, а й великої рогатої худоби. Особисто для мене це стало відкриттям, а крім того ще й поповнилося щоденне меню нашої сім»ї. Всі рецепти дійсно смачні і прості, а ще, що не менш важливо, недорогі. Почну з качиної печінки в цитрусовій карамелі. Як звучить? А насправді, це просто, швидко і смачно.

На 4 порції:

600гр. печінки (качина, куряча, індича)

1 великий апельсин

1 ст.л. цукру

1ч.л.солі

1 ч.л. вершкового масла

Мінімалістичний набір, правда? Для початку печінку, промиємо, просушуємо і швидко обсмажимо на олії, буквально по одній хвилині. Не лякайтеся, вона лишиться напівсирою, просто залишаємо її на тарілці.

На чистій сковорідці розтоплюємо вершкове масло,ь додаємо цукор, сіль. Віджимаємо з апельсина сік і теж додаємо на сковорідку, випарюємо 3-4 хвилини і починаємо закладати печінку. Тримаємо по парі хвилин з кожної сторони.

Все готове, подаємо відразу, найкраще із зеленим салатом та шматочком підсушеного багету, а якщо додасте келих вина, то цілком логічно, що звичайна вечеря перетвориться у романтичну, а це завжди приємно!

Готувати легко, а готувати для близьких ще приємно!!!

В нашому записничку не так багато рецептів з субпродуктів, але є:

Мазовецький паштет

Печінкові кекси

Терин з печінки у винному желе

Пиріжки з лівером

Печінка по-східному

Млинці з мізками в льєзоні

Запечені мізки

Салат з серця

Запечений паштет з грибами

Тетяна Хвиль

Качина печінка з цитрусовій глазурі

Качина печінка з цитрусовій глазурі

Качина печінка з цитрусовій глазурі

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Все! Худею... кефир купила... сейчас оладьи жарить буду...
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