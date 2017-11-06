Поліцейські оперативно затримали водія, який у Рівненському районі збив двох пішоходів та втік

До поліції учора, п’ятого листопада, о 19.30 надійшло повідомлення, що у селі Городок трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Винуватець з місця події втік.

Правоохоронці встановили, що 31-річна жителька села Путилівка та 39-річна із села Дерно Волинської області рухались по правому узбіччю дороги, коли на них скоїв наїзд невідомий автомобіль, який з місця пригоди зник.

В результаті ДТП 31-річну жінку з діагнозом забійні рани голови та рвані рани обох ніг госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Інша пішохід отримала забої голови та коліна. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

Поліцейські з’ясували, що винуватець ДТП рухався автомобілем «Volkswagen Jetta». Невдовзі оперативники встановили і особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець села Понебель Рівненського району. Утім, намагаючись уникнути відповідальності, чоловік поїхав до господарства батьків, які проживають у цьому ж селі. Там і заховав своє авто у гаражі, а сам пішов спати.

Коли ж до будинку навідались поліцейські, зловмисник опору не чинив та пояснив, що втік з місця події, бо злякався.

За результатами медичного освідування, алкотестер показав 2,29 проміле алкоголю, що у майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили спецмайданчик Рівного.