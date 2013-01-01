|На Рівненщині брат зарізав брата (333)
Про те, що у будинку на вулиці Сарненська в Костополі між братами відбувається бійка до поліції сьогодні, о пів на першу ночі повідомив 18-річний сусід....
|Минулої доби унаслідок чотирьох ДТП на Рівненщині постраждали п’ятеро осіб (400)
Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися у Володимирецькому, Демидівському, Радивилівському районах та місті Сарни....
|Оперативники викрили зловмисників, які обікрали школу в Рівненському районі (88)
До поліції 12 серпня повідомила директор навчально-виховного комплексу у селі Шпанів, що невідомі проникли до приміщення та здійснили крадіжку....
|У Рівному навчать боротися зі стресом (114)
У Рівному відбудеться майстер-клас «Енергія дихання для здоров`я та зняття стресу»...
|Поблизу Рівного під колесами автомобіля загинула жінка (193)
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько першої ночі на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Велика Омеляна Рівненського району....
|На Рівненщині шахраї працюють за старими схемами (99)
Попри усі застороги, які щораз з’являються у ЗМІ з приводу телефонних шахрайств, минулої доби 72-річна рівнянка перерахувала аферистам вісім тисяч гривень....
|Простеньке печиво від Дарії Цвег (36)
Красота – страшная сила, особенно в сочетании с хитрой попой...