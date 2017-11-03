Оперативники викрили зловмисників, які обікрали школу в Рівненському районі

До поліції 12 серпня повідомила директор навчально-виховного комплексу у селі Шпанів, що невідомі проникли до приміщення та здійснили крадіжку.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі шляхом віджиму пластикового вікна проникли у приміщення одного із класів, звідки викрали монітор, системний блок та музичні колонки.

За фактом крадіжки, вчиненої з проникненням у приміщення, слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам працівники карного розшуку встановили, осіб причетних до вчиненого злочину. Ними виявилися 23-річний житель села Великий Олексин та 20-річний місцевий мешканець. Обоє молодиків свого часу навчалися у цьому закладі. Вони зізналися поліцейським, що викрадене здали у різні ломбарди Рівного, а виручені кошти витратили у гральних закладах.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідно до санкції статті їм загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.

Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність їх до вчинення інших аналогічних злочинів на території Рівненського району.