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У Рівному навчать боротися зі стресом
У Рівному відбудеться майстер-клас «Енергія дихання для здоров`я та зняття стресу»
У неділю 5 листопада, о 13.00 в Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська, 18) відбудеться безкоштовний майстер-клас «Енергія дихання для здоров`я та зняття стресу», який проведе спеціаліст з тілесно орієнтованих та дихальних практик Олена Чабарай.
Протягом години у запрошених буде можливість познайомитися з простими дихальними вправами на кожен день: для зняття стресу, наповнення тіла енергією, а також вправами для підвищення рівня гормонів, таких як серотонін – гормон щастя, окситоцин – гормон кохання і ніжної прихильності та дофамін – гормон радості і задоволення.
Організатор: Рівненська обласна бібліотека для молоді
На майстер-клас запрошуються всі бажаючі віком від 18+ за попереднім записом (тел.: 0362- 63-52-60, Ольга Василівна).
Методичний відділ РОБМ
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