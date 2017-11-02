На Рівненщині брат зарізав брата

Про те, що у будинку на вулиці Сарненська в Костополі між братами відбувається бійка до поліції сьогодні, о пів на першу ночі повідомив 18-річний сусід.

Поліцейські на місці події з’ясували, що у будинку проживали троє рідних братів. Учора ввечері усі повернулися додому напідпитку. Доки один із братів відпочивав у себе в кімнаті, між двома іншими 38-річним та 44-річним виникла сварка. У результаті конфлікту старший почав душити молодшого, після чого 38-річний схопив кухонний ніж і вдарив ним свого старшого брата.

Потерпілий зумів вийти на вулицю і покликати на допомогу. Лікарі швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом: ножове проникаюче поранення черевної порожнини, внутрішня кровотеча доставили чоловіка у Костопільську центральну районну лікарню. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, від отриманих травм він помер у хірургічному відділенні.

Слідчі Костопільського відділу поліції за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень,що спричинили смерть потерпілого розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.