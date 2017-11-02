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На Рівненщині шахраї працюють за старими схемами
Попри усі застороги, які щораз з’являються у ЗМІ з приводу телефонних шахрайств, минулої доби 72-річна рівнянка перерахувала аферистам вісім тисяч гривень.
Зловмисники діяли за типовою схемою. Потерпілій на мобільний зателефонував чоловік, назвався її племінником і попросив терміново кошти на лікування. Пенсіонерка здійснила переказала вісім тисяч гривень на зазначений у телефонній розмові рахунок. Згодом, коли жінка зателефонувала племіннику, стало відомо, що з ним все гаразд і грошові кошти заявниця перерахувала шахраям.
Слідчі за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до усіх громадян провести профілактичні, застережні бесіди зі своїми батьками, або знайомими похилого віку. Аби вберегти свої заощадження та й здоров’я, варто наголосити їм, аби не вступали в розмову із незнайомцями по телефону та особисто сконтактували із родичем, який начебто потрапив у біду, або одразу зателефонували у поліцію та з’ясували інформацію.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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