Поліцейські Рівненщини розпочали досудове розслідування за фактами шахрайства

Минулої доби, 31 жовтня, до поліції звернулися двоє рівнян та житель Дубенського району, що їх ошукали аферисти. Зловмисники виманили у чоловіків кошти на загальну суму понад 15 тисяч гривень.

Так, 28-річному мешканцю обласного центру зателефонував невідомий та запропонував придбати паливно-мастильні матеріали за зниженою ціною. Зацікавившись такою пропозицією, чоловік домовився про купівлю пального та перерахував незнайомцю двома платежами кошти на загальну суму 1260 гривень. Коли ж приїхав на обумовлену АЗС, працівники станції йому повідомили, що нічого про цю домовленість не знають і пальне продають лише відповідно до встановлених цін.

У двох інших випадках чоловіки спілкувалися з нібито працівниками банку та надали шахраям конфіденційні реквізити своїх банківських карток. Внаслідок чого з рахунку 37-річного рівнянина аферисти зняли 9398 гривень, а 58-річний житель Дубенського району таким чином позбувся майже трьох з половиною тисяч гривень.

За усіма фактами шахрайств розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 190 Кримінального Кодексу України.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян бути обачними у спілкуванні з будь-яких питань із незнайомими, особливо, коли це стосується коштів. Якщо особа виявилася вам підозрілою, одразу звертайтеся на спецлінію «102».