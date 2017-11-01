Поблизу Рівного під колесами автомобіля загинула жінка

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько першої ночі на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Велика Омеляна Рівненського району.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 46-річний мешканець села Чистилів Тернопільської області, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» на автодорозі скоїв наїзд на 57-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місці. Поблизу пішохідного переходу не було, і зазначена ділянка дороги не освітлюється.

Водій з місця пригоди не тікав, сам повідомив до поліції та викликав швидку медичну допомогу. Утім, від отриманих травм пішохід померла на місці події, тож лікарі лише констатували смерть жінки.

За результатами медичного освідування, водій мікроавтобуса був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на спецмайданчик Рівного.