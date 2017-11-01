«Рівнеоблводоканал» звернувся до СБУ для реагування на недостовірну інформацію

Відучора у соціальних мережах поширюється інформація щодо зараження гепатитом А мешканців Рівного через водопровідну мережу

Ці повідомлення не відповідають дійсності. Це підтверджують офіційні коментарі керівників відповідних служб:

За словами директора РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрія Карауша, питна вода у Рівному відповідає нормам, а чутки про зараження людей через водопровідну мережу вважає «панічно» неправдивими. Саме тому вони офіційно звернулися до СБУ для вжиття заходів реагування на недостовірну інформацію.

«Уся вода, яка подається в мережу централізованого водопостачання підлягає знезараженню гіпохлоритом натрію марки А відповідно до регламенту, погодженому в Держсанепідемслужбі. Для цього працюють автоматичні дозуючі станції та резервуари чистої води, які цілодобово охороняються, що унеможливлює проникнення сторонніх осіб на територію», - розповів Андрій Карауш.

За його словами, щоденно здійснюється контроль якості питної води лабораторією водоканалу (15-20 проб) та контрольний забір проб лабораторним центром МОЗ. Крім того, відбір води здійснюється за заявами та скаргами мешканців. Усі працівники водоканалу підлягають обов’язковому щорічному медогляду, який пройшли в серпні-вересні 2017 року.

Як повідомила головний епідеміолог Рівненської області Людмила Яценя, нині у Рівному зафіксовано 16 випадків захворюваності на гепатит А – 4 дітей та 12 дорослих. Люди почали звертатися до лікаря з 17 жовтня. Перебіг захворювання у рівнян легкий та середньої важкості. Наразі вони перебувають в інфекційному відділенні міської лікарні. Частина захворілих родичі, які контактували між собою. За даними обласного лабораторного центру, у них встановлено контактно-побутовий шлях передачі, проте воду як джерело зараження виключено.

Крім того, Людмила Яценя зазначила, що цьогоріч за 9 місяців зафіксовано 39 випадків зараження гепатитом А. Тоді як у 2016 році з таким діагнозом було зареєстровано 69 людей.

Водночас, в обласному управлінні охорони здоров’я нагадують, що для профілактики слід добре мити руки та перед вживанням кип’ятити воду.