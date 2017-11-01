Школярі на Рівненщині вчаться граючись

На уроках діти слухають музику та звуки природи, дивляться відео, читають книжки за власним вибором, виконують фізичні вправи, сидять на підлозі, на перерві грають у рухливі ігри надворі. Це не Фінляндія й не США. Так розпочинають навчання у Великоомелянському НВК «Школа-гімназія» в Рівненському районі.

На початку навчального дня школярі сідають колом. 10 хвилин невимушено спілкуються, грають в ігри, співають пісні, обговорюють, чим займатимуться далі.

Парти в класі стоять не рядами, а об'єднані по 4 або по 6, бо більшість завдань діти виконують в групах. В основному уроки у гімназії – інтегровані. Тобто учні не мають чіткого поділу на предмети, а всебічно розглядають якусь певну тему, заодно навчаються читати, рахувати, малювати, мислити та робити творчі проекти.

«Може скластися враження, що діти взагалі не будуть вчити математику, мову, а – тільки гратися. Це не так. Просто знання будуть виокремлені і почищені від непотрібної і другорядної інформації та покладені на практику», - зауважила директор Великоомелянського НВК Алла Чекулаєва.

Влітку вчителі пілотних класів пройшли навчання за новими методиками. Вони детально розбирали новий стандарт, вчилися проводити інтегровані уроки, планували тематичні тижні, застосовувати стратегії розвитку критичного мислення, навчалися основ нейропсихології. Вчителям дали свободу – міняти теми місцями, самим вигадати приклади, користуватися різними матеріалами.

Новим стандартом задоволені педагоги та батьки. Тепер діти не носять важкі портфелі, не сидять над зошитами, а, просто і швидко виконують завдання дорогою зі школи. В цілому проект нової української школи доводить, що вчитися можна без зубріння, а граючись.