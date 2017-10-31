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Незважаючи на лідерство в енергетиці, Рівненщина заощаджуватиме далі
Декілька років поспіль Рівненщина займає І-ше місце в Україні за напрямком «відновлювана енергетика та енергоефективність»
Втім, це не заважає в області і далі впроваджувати заходи зі скорочення споживання природного газу. З цією метою в ТОВ «Рівнетеплоенерго» для представників теплогенеруючих підприємств провели семінар.
Аби навчання було плідним, запросили й представників контролюючих органів – антимонопольного комітету, податківців, держпродслужби, комісії з регулювання у сфері енергетики.
Спільно вирішували чимало актуальних питань – зокрема, дотримання податкового законодавства на ринку ЖКП, у сфері метрології та теплоенергетики. До того ж тепловики з районів ділилися досвідом із скорочення споживання природного газу. Були і креативні завдання від профільного департаменту – енергоефективні ребуси та головоломки.
Організатори заходу, а це Рівненська ОДА та ТОВ «Рівнетеплоенерго», переконані – підвищити енергоефективність на Рівненщині допоможуть спільні дії.
«Зрозуміло, що сьогодні немає альтернативи енергозбереженню. Це питання №1. Тому на Рівненщині ведеться активна політика у цій сфері. Нам вдалося багато чого досягти за останні декілька років. Бюджетні заклади наполовину скоротили обсяги споживання газу, а підприємства теплоенергетики – на 40 %. Область одна з кращих за часткою домогосподарств, які уклали «теплові» кредити, а 82% багатоквартирних житлових будинків оснащені приладами обліку тепла», - розповів заступник директора департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності Валерій Гуз.
За повідомленням прес-служби
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