У Рівному VIP- автівки додали до бюджету майже 830 тисяч гривень

У поточному році до бюджету Рівного надійшло 829,8 тис. грн. транспортного податку. Громадяни - власники VIP- автівок сплатили 401,4 тис. грн., а 428,4 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.

Податківці нагадують, що об’єктом оподаткування для сплати транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році – 1200000 грн.).

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.